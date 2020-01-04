04.01.2020 11:32 - Güncelleme: 04.01.2020 11:32

Beşiktaş, eski forveti Cenk Tosun transferi için devreye girdi ancak milli futbolcunun bir talibi daha var; Cocu'nun çalıştırdığı Derby County. Everton'da Carlo Ancelotti ile beraber forma şansı bulması beklenen ancak istediği şansı bulamayan Cenk Tosun, EURO 2020'de oynayabilmek için Everton'dan ayrılma kararı aldı. Şu ana kadar sadece 5 maçta 290 dakika süre bulan ve Everton'dan ayrılma kararı alan Cenk Tosun'un kısa bir önce yönetim ile de bu konu hakkında görüşerek düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma kiralanmasını talep etti.

ŞARTLARI ZORLUYORLAR

Kariyerine Premier Lig'de devam etmek isteyen Cenk, Championship takımlarından Derby County'in teklifini askıya aldı. Cocu'nun takıma katılmasını istediği Cenk için Everton ile masaya oturan Derby, olumlu sinyaller aldı ancak Cenk şimdilik süreci askıya alarak ve alternatifleri değerlendirme kararı aldı. Almanya'dan da talipleri olan ve tüm opsiyonları değerlendirme kararı alan Cenk için Türkiye şu anda öncelikli değil ancak Beşiktaş yönetimi Cenk'in bu kararına rağmen tüm şartları zorluyor.

GİTMESİ DOĞRU

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk'in kiralık olarak gitmesinin en doğru karar olacağını belirterek, "Cenk Tosun'dan EURO 2020'de faydalanmamız için düzenli olarak oynaması gerekiyor. Takımında oynayamayan futbolcu, başka bir kulübe gitmeli, yedek kulübesinde oturmanın anlamı yok. Bu düşüncemi Cenk'e de anlattım" diye konuştu.

(Fotomaç)