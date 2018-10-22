Phillip Cocu'ya 'Kocaman' fark attı

Haziran ayında Ali Koç'un başkanlık görevine seçilmesinin ardından, teknik direktörlük konusunda tercihini Aykut Kocaman'dan yana yapmayıp takımın başına Phillip Cocu'yu getiren Sarı-Lacivertli yönetim şimdi bu kararın pişmanlığını yaşıyor.

Birçok flaş transfere rağmen geçen sezon ve bu sezonun istatistiklerine bakıldığında sadece puan değil, birçok istatistikte Cocu'nun takımı sınıfta kalmış durumda.

COCU HEPSİNDE GERİDE!

9 maçta topladığı 9 puanla küme düşme hattının hemen üstünde bulunan Fenerbahçe'de en daramatik istatistik ise atılan gol sayısında. Savunmacı diye eleştiri yağmuruna tutulan Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si geçtiğimiz sezon maç başına 2.2 ortalama ile ligin en golcü takımı olurken, 6 gol atan Cocu'nun Feneri'nin gol ortalaması 0.7 olarak gerçekleşti. Fenerbahçe 9 haftada toplamda 6 gol atarken, Kasımpaşalı Diagne'nin 10 golü bulunuyor. Fenerbahçe bu sezon, puan, gol, şut, isabetli şut, topla oynama, başarılı pas ve kazanılan ikili mücadele gibi kritik öneme sahip tüm istatistiklerde geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı.

HATANIN HERKES FARKINDA

Fenerbahçe yönetimi taraftarın gönlünü kazanmak için yaptığı hoca değişikliğinde hata yaptığının en nihayetinde farkına varmış durumda. Ancak geriye dönüş de pek kolay değil. Hem maliyet hem de psikolojik etkenler bunu pek mümkün kılmıyor. Fenerbahçe'yi bu sezon yine sıkıntılı günler bekliyor.

(Takvim)