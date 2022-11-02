Phoenix Suns 7'de 6 yaptı

Batı takımlarının mücadelesinde, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves'u 9 sayı farkla geçerek 7'nci maçında 6'ncı galibiyetine ulaştı ve konferansında ilk sırada yer aldı.

Son 5 maçını kazanan Suns'ta Cameron Johnson 29, Mikal Bridges 19 sayı, Devin Booker 18 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Chris Paul 15 sayı, 12 asist, 8 ribaunt ve 3 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Dördüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 24 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Anthony Edwards 24 sayı ve 6 ribaunt, Naz Reid 13, Jaylen Nowell 10 sayı üretti.