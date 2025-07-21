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Spor

Phoenix Suns, Ben Simmons ile temasta

NBA ekibi Phoenix Suns, serbest oyuncu döneminde Tyus Jones'u kaybettikten sonra gard rotasyonunu güçlendirmek için Ben Simmons ile temas kurdu.

HABER MERKEZİ21 Temmuz 2025 Pazartesi 10:50 - Güncelleme:
Phoenix Suns, Ben Simmons ile temasta
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Phoenix Suns, serbest oyuncu döneminde Tyus Jones'u kaybettikten sonra gard rotasyonunu güçlendirmek için veteran bir top yönlendirici arayışına girdi.

The Stein Line'dan Marc Stein, Suns'ın bu doğrultuda Ben Simmons ile temas kurduğunu belirtti.

Takımın, aynı zamanda Chris Paul ile de ilgilendiği biliniyordu ancak Paul'ün Clippers'a yönelmesiyle bu seçenek rafa kalktı.

Simmons, yalnızca Suns'ın değil; New York Knicks, Boston Celtics ve Sacramento Kings gibi ekiplerin de ilgisini çekiyor.

Suns, ayrıca Marcus Smart'ı kadroya katmak için finalistler arasında yer alsa da, Smart'ın Luka Doncic'in bireysel çabaları sonucu Lakers'a imza atması, Phoenix'in planlarını değiştirmek zorunda kalmasına yol açtı.

  • Phoenix Suns
  • Tyus Jones
  • Ben Simmons

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