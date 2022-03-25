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Spor

Phoenix Suns bitime 8 maç kala liderliği garantiledi

Normal sezonun bitimine 8 maçı kalan Phoenix Suns, Denver Nuggets'ı 140-130 mağlup ederek play-off'lar öncesi NBA liderliğini garantiledi.

25 Mart 2022 Cuma 10:39 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 10:39
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk olduğu Denver Nuggets'ı 140-130 yendi.

Normal sezonun bitimine 8 maçı kalan Suns, Nuggets deplasmanında Devin Booker'ın 49 sayı, 10 asistlik performansıyla galibiyete ulaşarak play-off'lar öncesi NBA liderliğini garantiledi.

Üst üste 7, sezonun 60. galibiyetini alan Suns'ta Mikal Bridges 22 sayı, sakatlığını atlatarak 15 maç sonra sahalara dönen Chris Paul ise 17 sayı, 13 asistle oynadı.

Batı Konferansı 6'ncısı (43 galibiyet, 31 mağlubiyet) Nuggets'ta Nikola Jokic 28, Bones Hyland 23 sayı buldu.

  • Phoenix Suns
  • Denver Nuggets

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