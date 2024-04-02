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Spor

Phoenix Suns deplasmanda New Orleans Pelicans'ı yendi

NBA'de Phoenix Suns, deplasmanda konuğu olduğu New Orleans Pelicans'ı 124-111 mağlup etti. Konuk ekipte forma giyen Devin Booker, 52 sayıyla takımına katkıda bulundu.

AA2 Nisan 2024 Salı 10:06 - Güncelleme:
Phoenix Suns deplasmanda New Orleans Pelicans'ı yendi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 124-111 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Karşılaşmada 39 dakika süre alan Devin Booker, 52 sayı, 9 asist, 3 ribauntluk performansıyla Suns'ı bu sezon 44. galibiyetine taşıdı.

Jusuf Nurkic'in 19 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptığı Suns'ta Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaunt; Bradley Beal 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Pelicans'ta ise Zion Williamson 30 sayı, 5 asist; Trey Murphy 21 sayı, 6 ribaunt ve CJ McCollum 15 sayı, 9 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Sonuçlar

Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 104-103

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 104-118

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 133-111

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 108-110

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 111-124

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 101-113

  • Phoenix Suns
  • New Orleans Pelicans

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