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Spor

Phoenix Suns, Devin Booker'ın 29 sayı attığı maçta Philadelphia 76ers'ı mağlup etti

NBA takımlarından Phoenix Suns, yıldız oyuncusu Devin Booker'ın 29 sayı attığı maçta Philadelphia 76ers'ı 125-105 mağlup etti. Philadelphia 76ers'ta Tyrese Maxey 37 sayı ile mağlubiyete engel olamadı.

AA26 Mart 2023 Pazar 11:09 - Güncelleme:
Phoenix Suns, Devin Booker'ın 29 sayı attığı maçta Philadelphia 76ers'ı mağlup etti
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Philadelphia 76ers'ı 125-105 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Suns, ağırladığı 76ers'ı 20 sayı farkla mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Devin Booker, 29 sayıyla alınan galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

76ers'ta ise 37 sayıyla maçın en skorer ismi olan Tyrese Maxey'in çabaları yenilgiyi önleyemedi.

Joel Embiid'in 28 sayı kaydettiği konuk ekipte 4 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 4 sayı, 1 ribauntla salondan ayrıldı.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 143-130

Miami Heat-Brooklyn Nets: 100-129

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 129-106

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 125-105

Sacramento Kings-Utah Jazz: 121-113

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 110-131

  • phoenix suns
  • phedelphia 76ers

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