Phoenix Suns üst üste 5. galibiyetini aldı

Suns'ın all-star gardı Devin Booker 44 sayı, 8 ribaunt, 6 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Deandre Ayton da 17 sayı, 12 ribauntluk katkıda bulundu.
Arka arkaya 3. maçını kaybeden Kings'te Malik Monk 30 sayı, 8 asist, Domantas Sabonis 17 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ve Kevin Huerter 18 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.
NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 104-101
Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 142-127
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 100-88
Brooklyn Nets-Orlando Magic: 109-102
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 140-105
New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 105-101
Denver Nuggets-Houston Rockets: 129-113
Utah Jazz-Chicago Bulls: 107-114
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 117-122
Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 115-116