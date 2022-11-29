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Spor

Phoenix Suns üst üste 5. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, deplasmanda Sacramento Kings'i 122-117 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

29 Kasım 2022 Salı 11:18 - Güncelleme:
Phoenix Suns üst üste 5. galibiyetini aldı
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Suns'ın all-star gardı Devin Booker 44 sayı, 8 ribaunt, 6 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Deandre Ayton da 17 sayı, 12 ribauntluk katkıda bulundu.

Arka arkaya 3. maçını kaybeden Kings'te Malik Monk 30 sayı, 8 asist, Domantas Sabonis 17 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ve Kevin Huerter 18 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 104-101

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 142-127

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 100-88

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 109-102

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 140-105

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 105-101

Denver Nuggets-Houston Rockets: 129-113

Utah Jazz-Chicago Bulls: 107-114

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 117-122

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 115-116

  • Sacramento Kings
  • Phoenix Suns
  • Devin Booker

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