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Spor

Phoenix Suns ve Golden State Warriors durdurulamıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns üst üste 11, Golden State Warriors ise peş peşe 7. maçını kazandı.

2 Şubat 2022 Çarşamba 10:17 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:17
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Batı Konferansı lideri Suns 50. maçında 41'inci, takipçisi Warriors ise 52. karşılaşmasında 39. galibiyetini aldı.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Suns, sahasında Brooklyn Nets'i 121-111 yendi. Suns'ı galibiyete, 35 sayı, 6 ribaunt üreten Devin Booker, 27 sayı, 8 ribauntla oynayan Mikal Bridges ve 20 sayı, 14 asistle "double double" yapan Chris Paul taşıdı.

Kevin Durant'in yokluğunda arka arkaya 5. mağlubiyetini yaşayan Nets'te James Harden 22 sayı, 10 asist, 5 ribaunt ve Kyrie Irving 26 sayıyla mücadele etti.

Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green gibi as oyuncularından yoksun sahaya çıkan Warriors, San Antonio Spurs deplasmanından 124-120 galip ayrıldı.

Warriors'ta Jordan Poole 31 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Damion Lee 21, Moses Moody 20 ve Jonathan Kuminga 19 sayı kaydetti.

  • Golden State Warriors
  • Phoenix Suns

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