Phoenix Suns'ta ayrılık

Monty Williams, daha sonra Fenerbahçe Beko'nun da başına geçecek olan Igor Kokoskov ile 23 Nisan 2019'da yolların ayrılmasının ardından 3 Mayıs 2019'da Phoenix Suns'ın yeni koçu olarak açıklanmıştı. Monty Williams, Phoenix Suns'ta oldukça başarılı 4 sezon geçirdi.

PHOENİX SUNSTA MONTY WİLLİAMS İLE YOLLAR AYRILDI

2020-21 sezonunda Batı Konferansı Final Serisi'nde Los Angeles Clippers'ı geçerek NBA Finalleri'ne ulaşmayı başaran Phoenix Suns, şampiyonluğu Milwaukee Bucks'a kaptırmıştı. 2021-22 sezonunda Monty Williams, takımının normal sezon performansının doğrultusunda NBA'de Yılın Koçu seçilmişti. Yine aynı sezon NBA All-Star'da koç olarak görev almıştı. 51 yaşındaki başantrenör, Koçlar Birliği NBCA tarafından da 2021, 2022 yıllarında üst üste 2 kez Yılın Koçu ödülüne layık görülmüştü.

Sezon içerisinde yapılan Kevin Durant hamlesiyle şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Phoenix Suns, bu durumun gerçekleşmemesi sonucunda Monty Williams ile yollarını ayırırken kulüp sahiplerinin yaz aylarında agresif bir off-season politikası izleyecekleri belirtilmekte.