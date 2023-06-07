İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2023 Çarşamba / 19 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,2247
  • EURO
    25,0814
  • ALTIN
    1450.65
  • BIST100
    5561.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Phoenix Suns'ta Frank Vogel dönemi

NBA takımlarından Phoenix Suns takımın başına Frank Vogel getirdi.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 11:09 - Güncelleme:
Phoenix Suns'ta Frank Vogel dönemi
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ta başantrenörlüğe Frank Vogel getirildi.

Devin Booker, Kevin Durant, Chris Paul gibi önemli oyuncuları kadrosunda barındıran Suns'ı çalıştıracak isim belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Frank Vogel'ı yeni başantrenörümüz olarak görmekten heyecan duyuyoruz." denildi.

Daha önce Indiana Pacers (2011-2016), Orlando Magic (2016-2018) ve Los Angeles Lakers'ı (2019-2022) çalıştıran 49 yaşındaki Vogel, 2020'de Lakers'ı NBA şampiyonluğuna taşımıştı.

  • Phoenix Suns
  • Frank Vogel

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.