Phoenix Suns'ta Frank Vogel dönemi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ta başantrenörlüğe Frank Vogel getirildi.
Devin Booker, Kevin Durant, Chris Paul gibi önemli oyuncuları kadrosunda barındıran Suns'ı çalıştıracak isim belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Frank Vogel'ı yeni başantrenörümüz olarak görmekten heyecan duyuyoruz." denildi.
Daha önce Indiana Pacers (2011-2016), Orlando Magic (2016-2018) ve Los Angeles Lakers'ı (2019-2022) çalıştıran 49 yaşındaki Vogel, 2020'de Lakers'ı NBA şampiyonluğuna taşımıştı.