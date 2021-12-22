Phoenix Suns'tan Los Angeles Lakers'a 18 sayı fark

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) bu sezonki en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Phoenix Suns, Los Angeles Lakers'ı 108-90 yenerek üst üste 4. maçını kazandı.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta 24 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynayan Devin Booker ve 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton öne çıktı.
Lakers'ta LeBron James'in 34 sayı, 7 ribaunt ve Russell Westbrook'un 22 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:
New York Knicks-Detroit Pistons: 105-91
Miami Heat-Indiana Pacers: 125-96
New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 111-97
Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 114-102
Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 90-108