Phoenix Suns'tan peş peşe 4. galibiyet

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Suns'ta Deandre Ayton 29 sayı, 21 ribaunt, Devin Booker da 27 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptı.
Art arda 4. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da Jordan Clarkson 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 20 sayı, 5 asist ve Lauri Markkanen 15 sayı, 10 ribaunt üretti.
NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 105-100
San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 138-143
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 118-105
Phoenix Suns-Utah Jazz: 113-112