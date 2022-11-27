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Spor

Phoenix Suns'tan peş peşe 4. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, seyircisi önünde oynadığı Utah Jazz mücadelesinden 113-112 galip ayrıldı.

27 Kasım 2022 Pazar 10:06 - Güncelleme:
Phoenix Suns'tan peş peşe 4. galibiyet
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Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Suns'ta Deandre Ayton 29 sayı, 21 ribaunt, Devin Booker da 27 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptı.

Art arda 4. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da Jordan Clarkson 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 20 sayı, 5 asist ve Lauri Markkanen 15 sayı, 10 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 105-100

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 138-143

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 118-105

Phoenix Suns-Utah Jazz: 113-112

  • Phoenix Suns
  • Utah Jazz
  • Deandre Ayton

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