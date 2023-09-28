Piatek, Çağdaş Atan'a tepki gösterdi

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Başakşehir'de Hertha Berlin'den transfer edilen Krzysztof Piatek, teknik direktör Çağdaş Atan'a tepki gösterdi.

ERKEN DEĞİŞİKLİK

Başakşehir'in Fenerbahçe deplasmanında 20 dakikada 3-0 geriye düşmesinin ardından Çağdaş Atan'dan 31. dakikada iki değişiklik geldi. Krzysztof Piatek ile Dimitrios Pelkas'ı oyundan alan Çağdaş Atan, Paulin Keny ve Joao Figueiredo'yu saha sürdü.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Genoa, Milan, Fiorentina gibi takımlarda da forma giyen 28 yaşındaki Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, oyundan alınmasına sinirlendi ve doğrudan soyunma odasına gitti.