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Spor

Piatek gol sayısını 30'a yükseltti

Başakşehir'in Polonyalı yıldızı Krzysztof Piatek, Gaziantep FK ağlarına gönderdiği gol ile bu sezon ligdeki 20, toplamda ise 30. golünü kaydetti.

Haber Merkezi20 Nisan 2025 Pazar 16:48 - Güncelleme:
Piatek gol sayısını 30'a yükseltti
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RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, bu sezon Süper Lig'de Gaziantep FK maçıyla 20. kez gol sevinci yaşadı.

Ligdeki gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in en yakın takipçisi Piatek, tüm kulvarlarda ise 30. kez fileleri havalandırdı.

Polonyalı futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda ise 1 gol kaydetti.

BAŞAKŞEHİR'DEN LİGDE ÜST ÜSTE 4. GALİBİYETİ

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Ligde çıktığı son 3 karşılaşmada ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, Gaziantep FK'ye de üstünlük kurarak peş peşe 4. kez kazandı ve çıkışını sürdürdü.

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