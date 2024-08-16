İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2024 Cuma / 11 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7098
  • EURO
    37,0342
  • ALTIN
    2658.67
  • BIST100
    9982.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Piatek: Gruplarda daha iyi oynamalıyız
Spor

Piatek: Gruplarda daha iyi oynamalıyız

Başakşehir'in Polonyalı yıldızı Krzysztof Piatek, 2-0 kazanılan Iberia maçının ardından açıklamalarda bulundu.

16 Ağustos 2024 Cuma 01:16 - Güncelleme:
Piatek: Gruplarda daha iyi oynamalıyız
ABONE OL

Başakşehir'in Polonyalı yıldızı Krzysztof Piatek, 2-0 kazanılan Iberia maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Piatek, "Zor maçtı. İki maça bakarsak biz daha iyiydik. Daha fazla gol atabilirdik. Gruplara kalırsak daha iyi oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

Kemen'in performansına değinen Piatek, "Kemen bizim için çok önemli bir oyuncu. 6-8 numara oynayabiliyor, sağ bek oynayabiliyor. Takımda dengeyi sağlıyor." sözlerini sarf etti.

Son olarak gol sevincinde yaptığı 'Yusuf Dikeç' hareketini açıklayan Piatak, "Yusuf Dikeç tek tabanca ile ateş ediyor, ben çift elle." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.