Piatek: Gruplarda daha iyi oynamalıyız

Başakşehir'in Polonyalı yıldızı Krzysztof Piatek, 2-0 kazanılan Iberia maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Piatek, "Zor maçtı. İki maça bakarsak biz daha iyiydik. Daha fazla gol atabilirdik. Gruplara kalırsak daha iyi oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

Kemen'in performansına değinen Piatek, "Kemen bizim için çok önemli bir oyuncu. 6-8 numara oynayabiliyor, sağ bek oynayabiliyor. Takımda dengeyi sağlıyor." sözlerini sarf etti.

Son olarak gol sevincinde yaptığı 'Yusuf Dikeç' hareketini açıklayan Piatak, "Yusuf Dikeç tek tabanca ile ateş ediyor, ben çift elle." dedi.