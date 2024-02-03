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Spor

Piatek yıldızlaştı, Başakşehir kazandı!

Trendyol Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

3 Şubat 2024 Cumartesi 18:01 - Güncelleme:
Piatek yıldızlaştı, Başakşehir kazandı!
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Başakşehir'in golleri 36 ve 71. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.

PIATEK YILDIZLAŞTI

Konyaspor'a karşı geçtiğimiz hafta hat-trick yapan Piatek, bu maçta da attığı 2 golle yıldızlaştı.

İstanbulspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı hiçbir maçtan puan alamadı.

Başakşehir bu sonuçla puanını 33'e çıkardı. İstanbulspor ise 11 puanla son sırada kaldı.

Başakşehir bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. İstanbulspor ise oynadığı son 3 maçta galibiyet alamadı.

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