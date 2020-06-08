08 Haziran 2020 Pazartesi 00:09 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 00:09

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina futboldaki kural değişiklikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Collina'nın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"KURALLAR DEĞİŞMEDİ"

Aslında kurallar değişmedi, sadece daha açık şekilde anlatıldı. Elle oynama konusunda kol ve omuz arasındaki fark ortaya çıkarıldı. Elle oynamanın gol ya ya gol pozisyonu gibi sonuca etkisi olduğu anlardaki farklılıklarını da ortaya koymak önemli.

"KURALLARI BELİRLEYEN İNSANLAR..."

IFAB'da kuralları belirleyen insanlar çok farklı önemli insanlar ya da paralel evdenden kişiler değil. Teknik direktörler, eski oyuncular ve kararların değiştirilmesi, geliştirilmesini düşünen hakemlerden oluşuyor.

"HATA PAYI VERMEK PROBLEM ARTTIRIR"

Ofsayt konusunda, kameranın yakalamadığı gerekçesiyle 'biraz hata payı vermek' hiçbir problemi çözmez, daha da arttırır. 0'dan 10 cm. hata payına çekebilirsiniz ama bu sefer de 11 cm. problem olur. Şu anda daha açık ofsayt kararları olması için çalışmalar yapıyoruz.

"BİRAZ HATA OLMASI NORMAL"

Gol çizgisi teknolojisinde milimetreler bile değerlendiriliyor ancak VAR ile ofsayt konusuna girince, işin içine insan faktörü de giriyor ve bu yüzden biraz hata olması normal. Eğer görüntü kesin bir ofsaytı, faulü gösteriyorsa, bu kullanılmalı yoksa sahadaki karar değişmez.

"HER KARARI KONTROL EDERSEK MAÇ BİTMEZ"

VAR hakemlere kritik kararlarda yardım etmek için devreye girdi, maçın tamamını yönetmesi için değil. Kimse bizim gidip her kararı kontrol etmemizi beklememeli, yoksa maçlar bitmez. VAR ilk olarak 2014'te çıktı ve 5.5 yılda 0'dan gelerek, en önemli turnuvalarda VAR'ı kullanmaya başladık.

"VAR GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR"

VAR gelişmeye devam ediyor. Zamanla çok daha iyi anlaşılacak. Teknoloji kullanılmalı. Eğer ben ekranın başında 'Bir daha bakman iyi olur' diyorsam, sana yardım ediyorumdur. Ben orada herhangi bir soruna neden olmak için yer almam.

"5 DEĞİŞİKLİK KURALI GEÇİCİ"

5 oyuncu değişikliği, daha fazla sahada olacak oyuncuların sağlığını korumak için geçici bir değişiklik.