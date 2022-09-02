Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea yolunda

Premier Lig takımlarından Chelsea, Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi için anlaşma sağladı.
Daha önce Arsenal forma giyen 33 yaşındaki Gabonlu golcü, İngiltere'ye gelmesinin ardından "Geri döndüm" açıklaması yaptı.
Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Pierre-Emerick Aubameyang geçen sezon Barcelona'da 38 maça çıkarken, 20 gollük performans sergiledi.
PİERRE-EMERİCK AUBAMEYANG KİMDİR?
Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang (d. 18 Haziran 1989, Laval), forvet mevkiinde görev alan Fransa doğumlu Gabonlu millî futbolcudur. La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giymektedir. Ayrıca Gabon millî takımının kaptanlığını yapmaktadır.