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Spor

Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea yolunda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Barcelona'da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferini bitiriyor.

2 Eylül 2022 Cuma 00:48 - Güncelleme:
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Premier Lig takımlarından Chelsea, Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi için anlaşma sağladı.

Daha önce Arsenal forma giyen 33 yaşındaki Gabonlu golcü, İngiltere'ye gelmesinin ardından "Geri döndüm" açıklaması yaptı.

Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Pierre-Emerick Aubameyang geçen sezon Barcelona'da 38 maça çıkarken, 20 gollük performans sergiledi.

PİERRE-EMERİCK AUBAMEYANG KİMDİR?

Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang (d. 18 Haziran 1989, Laval), forvet mevkiinde görev alan Fransa doğumlu Gabonlu millî futbolcudur. La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giymektedir. Ayrıca Gabon millî takımının kaptanlığını yapmaktadır.

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