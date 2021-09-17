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Spor

Pınar Cup 2021'de Karşıyaka finalde

Pınar Cup 2021 basketbol turnuvasının ikinci maçında Büyükçekmece Basketbol'u 76-64 yenen Pınar Karşıyaka, finalde Bosna Hersek ekibi Igokea'nın rakibi oldu.

AA17 Eylül 2021 Cuma 20:51 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 20:51
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Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 21-16 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, devreyi de 36-35 üstün bitirdi. Üçüncü periyodu da 54-52 galip geçen yeşil-kırmızılı ekip, rakibini 76-64 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayı ile oynayan Bonzie Colson oldu.

Bu sonuçla finalde Bosna Hersek temsilcisi Igokea ile eşleşen Pınar Karşıyaka, final maçına yarın 17.30'da çıkacak.

İlk günün mağlupları Beşiktaş Icrypex ile Büyükçekmece Basketbol ise saat 15.00'te üçüncülük müsabakası oynayacak.

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