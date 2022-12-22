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Spor

Pınar Karşıyaka, AEK'e 80-72 mağlup oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. hafta maçında temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Yunanistan temsilcisi AEK'e 80-72 mağlup oldu. Temsilcimiz mağlup olmasına rağmen play-in'e kalmayı başardı.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 01:00 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, AEK'e 80-72 mağlup oldu
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Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Yunanistan temsilcisi AEK'ya 80-72 yenilse de play-in'e kaldı.

Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-9 üstünlükle bitiren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına da 40-24 önde gitti.

Ev sahibi ekip, son 10 dakika öncesi farkı 6 sayıya (50-56) indirdi. 4. periyotta da etkili oyununu sürdüren AEK, maçı 80-72 kazandı.

AEK'da Mitchell 25 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Pınar Karşıyaka'da ise Jaylon Brown 17 sayı kaydetti.

B Grubu'nu 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamlayan Pınar Karşıyaka, Telekom Baskets Bonn ve AEK'nın arkasında 3. sırayı aldı ve play-in oynamaya hak kazandı.

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