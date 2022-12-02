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Spor

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes deplasmanında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9.hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes deplasmanına konuk oluyor.

IHA2 Aralık 2022 Cuma 11:27 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes deplasmanında
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Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4 Aralık Pazar günü İstanbul temsilcisi A. Efes'e konuk olacak. Müsabaka Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde A. Efes ile Pınar Karşıyaka, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka 4 Aralık Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.

Son haftalarda inişli-çıkışlı bir grafik çizen Karşıyaka, zorlu A. Efes deplasmanında galibiyet alarak kötü günlerini taraftarına unutturmak istiyor. İzmir temsilcisi, son olarak ligde Merkezefendi Basket'i sahasında 92-76 mağlup ederek kötü gidişatı ufakta olsa sonlandırmıştı. Yeşil-kırmızılar, ligde daha üst sıralara çıkmak için A. Efes maçına büyük önem veriyor. Kaf-Kaf, bu sezon ligde 4 galibiyet 3 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alırken A. Efes ise ligde 6 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

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