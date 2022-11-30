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Spor

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes mesaisine başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.

IHA30 Kasım 2022 Çarşamba 18:08 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes mesaisine başladı
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Pınar Karşıyaka, 4 Aralık Pazar günü karşılaşacağı A.Efes maçının hazırlıklarını Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında A.Efes'e 4 Aralık Pazar günü konuk olacak. Müsabaka Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 15.30'da oynanacak. Yeşil-kırmızılı takım, Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Öte yandan Pınar Karşıyaka, bu sezon ligde 4 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes ise 13 puan ile 3.sırada bulunuyor.

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