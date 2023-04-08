Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i konuk edecek

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. haftasında Pınar Karşıyaka, yarın A. Efes ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Maç öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, 17 galibiyet, 6 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, lacivert-beyazlılar ise 17 galibiyet, 6 mağlubiyetle puan tablosunda 3. basamakta bulunuyor.

Kaf-Kaf, A. Efes'i mağlup ederek üçüncülüğünü garantiye almak isterken, ilk iki sıra için de iddiasını devam ettirmek istiyor. Öte yandan yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk yarısındaki müsabakayı 112-111 kazanmayı başarmıştı.