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Spor

Pınar Karşıyaka Basketbol Süper Ligi'ne damga vurdu

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ürettiği 2 bin 676 sayı ile bu alanda lider konumda bulunurken, yediği 2 bin 571 sayı ile de ligin bu alandaki en kötü takımı konumunda yer alıyor.

IHA25 Mayıs 2023 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka Basketbol Süper Ligi'ne damga vurdu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon hücumda ve savunmada gösterdiği performansla lige pozitif ve negatif anlamda da damga vurdu. Yeşil-kırmızılılar bu sezon ligin normal sezonunda 2 bin 676 sayı üreterek 16 takımlı ligin en fazla skor bulan ekibi olurken, yediği 2 bin 571 sayı ile de bu alanda ligin en başarısız takımı oldu.

Öte yandan Pınar Karşıyaka, play-off çeyrek final müsabakasında yarın 20.30'da Bursaspor'u konuk edecek. Rövanş mücadelesi ise 30 Mayıs Salı günü Bursa'da oynanacak.

  • Pınar Karşıyaka
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