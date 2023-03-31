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Spor

Pınar Karşıyaka, çıkış arıyor

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket'e konuk olacak.

IHA31 Mart 2023 Cuma 13:55 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, çıkış arıyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak. Zorlu müsabaka Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Maç öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 6 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Merkezefendi Belediyesi Basket ise 10 galibiyet, 12 mağlubiyetle puan tablosunda 7. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip, Kaf-Kaf'ı mağlup ederek play-off yarışında sağlam adımlarla ilerlemek isterken, Pınar Karşıyaka ise hata yapmak istemiyor. Öte yandan ilk maçta yeşil-kırmızılılar sezonun ilk yarısındaki maçtan 92-76'lık skorla galip ayrılmıştı.

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