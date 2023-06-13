Pınar Karşıyaka deplasman yasağı için başvuruda bulundu

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin ilk maçında bu akşam A.Efes ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek ve zorlu müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılar, korona virüsten bu yana uygulanan deplasman yasağının kaldırılması için başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yolunda ilerlediğimiz final serisinin başladığı bu süreçte, taraftarımızın mağduriyetini gözeterek, korona virüs pandemisinden bu yana uygulanmakta olan deplasman tribün yasağının kaldırılmasına yönelik olarak, yetkili mercilere bir kez daha talepte bulunarak gerekli başvuruları yaptık.

Aynı zamanda, yoğun ilginin yaşandığı play-off final serisi süresince, ev sahibi olduğumuz maçlarda gerek taraftarımızın maç biletine ulaşımı, gerekse de maçlara girişlerde daha önce yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmaması adına, imkanlar dahilinde bütün aşamaların en sorunsuz şekilde ilerlemesi için çalışacağız" ifadelerine yer verildi.