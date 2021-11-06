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Spor

Pınar Karşıyaka, deplasmanda 81-73 kazandı

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 81-73 mağlup etti.

6 Kasım 2021 Cumartesi 20:12 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 20:12
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ING Basketbol Süper Ligi'nin yedinci haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi konuk ettiği Pınar Karşıyaka'ya 73-81 yenildi.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowel 2, Upson 5, Yiğitcan Turna 3, Lomazs 16, Sestina 11, Smith 23, Emircan Koşut 8, Serkan Menteşe 3, Altan Erol, Ümit Sonkol, Hakan Yapar 2, Thomas Akyazılı

PINAR KARŞIYAKA: Yunus Emre Sonsırma 5, Berkan Durmaz 1, Mahir Ağva 4, Taylor 12, M'baye 12, Blackmon 24, Murat Göktaş, Can Korkmaz, Semih Erden 7, Ali Efe Barış, Burak Can Yıldızlı 7, Roll 9

1. PERİYOT: 18-19

DEVRE: 36-46

3. PERİYOT: 59-60

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