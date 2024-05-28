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Spor

Pınar Karşıyaka deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

IHA28 Mayıs 2024 Salı 15:42 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşacak
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, play-off yarı final 1. maçında yarın Anadolu Efes'e konuk olacak.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 1. maçında A. Efes ile yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saatler 20.30'u gösterdiğinde başlayacak. Ev sahibi A. Efes, rakibini mağlup ederek seride 1-0 öne geçmeyi hedeflerken, P. Karşıyaka ise deplasmanda kazanarak saha avantajını ele geçirmek istiyor. Bu iki takım arasında oynanacak zorlu müsabakayı Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Tolga Edis hakem üçlüsü yönetecek.

Öte yandan normal sezonun ilk maçında P. Karşıyaka, A. Efes'e deplasmanda 101-85 mağlup olurken, iç sahada oynanan mücadeleyi ise 99-81 kazandı.

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