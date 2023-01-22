İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2023 Pazar / 1 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pınar Karşıyaka dış sahada tutunamıyor
Spor

Pınar Karşıyaka dış sahada tutunamıyor

Pınar Karşıyaka, dün oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'a mağlup olarak bu sezonki toplamda 5'inci mağlubiyetini alırken; deplasman maçlarındaki ise 4'üncü yenilgisini yaşamış oldu.

IHA22 Ocak 2023 Pazar 11:32 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka dış sahada tutunamıyor
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon iç sahada iyi bir grafik çizerken, dış sahada ise kötü bir performans sergiliyor. Yeşil-kırmızılılar, evinde oynadığı 6 maçta sadece 1 kez kaybederken; deplasmanda oynadığı maçlarda ise 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Kaf-Kaf, Manisa Büyükşehir Belediye Spor karşılaşmasında maça ortak olsa da son periyotta maçı verdi.

Maç sonunda Ufuk Sarıca'da bu durum ile alakalı açıklamalarda bulundu. Sarıca, "Bu kadar yakın skorlu geçen maçta bomboş bulduğumuz doğru atışları sayıya çevirebilseydik, sonuç çok farklı olabilirdi. Takımımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

  • Karşıyaka
  • Manisa Büyükşehir Belediyespor
  • Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.