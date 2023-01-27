İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2023 Cuma / 6 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8155
  • EURO
    20,4865
  • ALTIN
    1164.93
  • BIST100
    5145.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pınar Karşıyaka evinde Galatasaray'ı ağırlayacak
Spor

Pınar Karşıyaka evinde Galatasaray'ı ağırlayacak

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

IHA27 Ocak 2023 Cuma 11:06 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka evinde Galatasaray'ı ağırlayacak
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Pınar Karşıyaka, Galatasaray ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka yarın saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Pınar Karşıyaka, ligde 11 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alırken, Galatasaray ise 7 galibiyet, 9 mağlubiyet ile puan tablosunda 8. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon evinde çıktığı 7 maçta sadece Tofaş'a yenildi. İzmir temsilcisi, iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisini sarı-kırmızılı ekip karşısında da sürdürmek için sahaya çıkacak. Öte yandan Galatasaray, ligde çıktığı son 4 karşılaşmada da galibiyet göremedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.