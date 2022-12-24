Pınar Karşıyaka evinde kıl payı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Pınar Karşıyaka, son periyottaki etkili oyunuyla Frutti Extra Bursaspor'u 81-80 mağlup etti.

İlk 3 dakikası 5-5 eşitlikle geçilen müsabakada 10-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 5. dakika içinde 15-5 üstünlük kurdu. Periyodun son 2 dakikasına 20-15 önde giren Frutti Extra Bursaspor, bulduğu 3 sayılık basketlerle periyodu 31-21 galip tamamladı.

İkinci periyodunun başında farkı 13 sayıya (36-23) yükselten Frutti Extra Bursaspor, üstünlüğünü sürdürerek ilk yarıyı 51-41 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta iki takımın da yedişer sayı bulduğu ilk 5 dakika 58-48 Frutti Extra Bursaspor'un üstünlüğüyle geçildi. Periyodun son 2 dakikasına 64-55 üstün giren konuk ekip, periyodu 66-59 önde geçti.

Son periyodun başında Angola, McCollum, Berkan ve Vitto Brown'la 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, 35. dakika içinde ilk kez öne geçti 73-71). Rakibine sayı şansı vermediği bölümde aradaki farkı 7 sayıya (78-71) çıkaran ev sahibi ekip, son dakikaya 78-76 önde girdi. Dudzinski ve Onuralp'le 80-78 üstünlük kuran Frutti Extra Bursaspor önünde Pınar Karşıyaka, Angola ve Delgado'nun faul atışlarından bulduğu sayılarla bitime 2,8 saniye kala 81-80 üstünlük yakaladı. Pınar Karşıyaka, son hücum şansını değerlendiremeyen rakibini 81-80 yendi.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Kerem Baki, Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi, Jaylon Brown 17, Angola 15, Vitto Brown 9, Delgado 15, McCollum 17, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz 8, Mert Celep

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Clemmons 14, Needham 19, Onuralp Bitim 19, Auguste 10, Dudzinski 10, Yiğitcan Saybir 6, Enes Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al 2, Ahmet Düverioğlu

1. PERİYOT: 21-31

DEVRE: 41-51

3. PERİYOT: 59-66