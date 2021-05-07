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Spor

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 84-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka adını finale yazdırdı.

DHA07 Mayıs 2021 Cuma 21:05 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 21:14
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Karşılaşmaya etkili başlayan Pınar Karşıyaka, M'Baye, Morgan ve Henry ile sayılar bulduğu ilk 5 dakikayı 14-7 üstün geçti. Henry'nin 14 sayı ürettiği periyotta aradaki farkı 14 sayıya (29-15) çıkaran Pınar Karşıyaka 1. periyodu 29-17 üstün tamamladı.

Pınar Karşıyaka'nın ikinci periyotta sayı üretemediği 4 dakika 44 saniyelik bölümde yakaladığı 9-0'lık seriyle Casademont Zaragoza farkı 3 sayıya kadar indirdi: 26-29. Ancak Taylor ve Henry'nin 3 sayılık basketleriyle 19. dakikada aradaki farkı tekrar 10 sayıya (41-31) yükselten yeşil-kırmızılı ekip ikinci periyodu 43-33 üstün tamamladı.

Pınar Karşıyaka üçüncü periyotun ilk 5 dakikalık bölümünde Semih Erden'in basketiyle 53-46 üstünlüğü yakaladı. Ancak Wiley ve Brussiono ile sayılar bulan Casademont Zaragoza, 29. dakikada Harris'in faul atışından bulduğu sayılarla 54-53 öne geçti. İspanyol temsilcisi periyodu da 60-57 önde bitirdi.

Pınar Karşıyaka, karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta son 5 dakikaya 71-70 önde girdi. Üstünlüğünü devam ettirdiği periyotta son 2 dakika içinde aradaki farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 79-72. Üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka karşılaşmadan 84-79 galip ayrıldı.

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