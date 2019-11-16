Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 84-55 mağlup etti

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 84-55 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 3. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

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