Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 84-55 mağlup etti
ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geldi.
Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 84-55 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 3. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.
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