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Spor

Pınar Karşıyaka ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla sezona müthiş başlayan Pınar Karşıyaka, oynadığı 6 maçın 5'ini kazandı.

DHA17 Ekim 2021 Pazar 13:56 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 13:56
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Geçen sezon final oynayıp kupayı kaçırdığı Avrupa'da sezona 2'de 2'yle zirvede başlayan Kaf-Kaf, ligde de 4 maçta 3 galibiyet aldı. Petkimspor ve Bahçeşehir Koleji galibiyetleriyle giriş yaptığı Süper Lig'de geçen hafta Anadolu Efes'i deplasmanda 1 sayı farkla elinden kaçıran Karşıyaka, kaybını dün evinde Frutti Extra Bursaspor'u 76-62 yenerek telafi etti.

Bu hafta içini Şampiyonlar Ligi'nde maç yapmadan geçirip dinlenme fırsatı bulacak yeşil-kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, "Galibiyetler güzel ama onun yanında oynadığımız oyunlar da güzel. Bir hafta içinde çok önemli ve sert üç maç oynadık. Bir tanesini son saniyede kaybettik, ikisini kazanmayı başardık. Sonuçta süreç devam ediyor. İyi bir Karşıyaka izletiyoruz, daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sonuna kadar mücadele eden bir takımız. Bunu da bırakmayacağız" dedi.

Kaf-Kaf'ta Taylor ve Semih Erden'in hafif sakatlıkları bulunuyor.

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