Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi ile uzatacak

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Pınar Karşıyaka, takım kaptanı Kenan Sipahi'yle önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Yeşil-kırmızılı kulüp, sözleşmesi süren 29 yaşındaki oyun kurucunun ücretine zam yapacak. Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren milli basketbolcuya farklı kulüplerden yüksek teklifler geldiği öğrenildi.

Karşıyaka, 2 yıl önce 2015-2016 sezonunda da forma giydiği kulübüne dönen Kenan'ı yuvada tutacak. A Milli Takım'da da forma giyen Kenan Sipahi, geçen sezon ligde 35 maçta 8.9 sayı, 3.7 ribaund, 5.2 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 6.4 sayı, 2.9 ribaund, 5.6 asist ortalamalarıyla görev yapmıştı.