İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2024 Cuma / 8 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6455
  • EURO
    34,8918
  • ALTIN
    2446.42
  • BIST100
    10431.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi ile uzatacak
Spor

Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi ile uzatacak

Pınar Karşıyaka, 2 yıl önce 2015-2016 sezonunda da forma giydiği kulübüne dönen Kenan'ı yuvada tutacak.

DHA14 Haziran 2024 Cuma 14:47 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi ile uzatacak
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Pınar Karşıyaka, takım kaptanı Kenan Sipahi'yle önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Yeşil-kırmızılı kulüp, sözleşmesi süren 29 yaşındaki oyun kurucunun ücretine zam yapacak. Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren milli basketbolcuya farklı kulüplerden yüksek teklifler geldiği öğrenildi.

Karşıyaka, 2 yıl önce 2015-2016 sezonunda da forma giydiği kulübüne dönen Kenan'ı yuvada tutacak. A Milli Takım'da da forma giyen Kenan Sipahi, geçen sezon ligde 35 maçta 8.9 sayı, 3.7 ribaund, 5.2 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 6.4 sayı, 2.9 ribaund, 5.6 asist ortalamalarıyla görev yapmıştı.

  • Pınar Karşıyaka
  • Kenan Sipahi
  • Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.