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Spor

Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir deplasmanında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında P. Karşıyaka, yarın Manisa Büyükşehir'e konuk olacak.

IHA3 Mayıs 2024 Cuma 11:15 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir deplasmanında
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P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında yarın Manisa Büyükşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Normal sezonun son maçı olan bu zorlu müsabaka Muradiye Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takım da play-off oynamayı garantilerken, yeşil-kırmızılılar 20 galibiyet, 9 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Manisa ekibi ise 16 galibiyet, 13 mağlubiyetle 5. basamakta yer alıyor. İzmir ekibinin, Ege derbisini kazanması ve Beşiktaş'ın ise haftayı yenilgiyle noktalaması durumunda normal sezonu üçüncülükle noktalama şansı bulunurken, Manisa Büyükşehir ise Karşıyaka'ya mağlup olması durumunda puan tablosundaki yerini kaybetmeyle karşı karşıya kalabilir.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan müsabakayı Manisa Büyükşehir deplasmanda 91-87 kazandı.

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