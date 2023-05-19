Pınar Karşıyaka rakibini sahadan sildi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta açılış maçında Pınar Karşıyaka, ligden düşmesi daha önce kesinleşen AYOS Konyaspor Basketbol'u 95-89 yendi.

Ligi 21 galibiyet ve 9 yenilgiyle tamamlayan Pınar Karşıyaka, ligi üçüncü veya dördüncü bitirecek. Sıralama, Anadolu Efes'in 21 Mayıs Pazar günkü Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçının ardından belli olacak. Son sırada yer alan AYOS Konyaspor Basketbol, ligi 7 galibiyet ve 23 yenilgi ile bitirdi.

Karşılaşmanın başında Kenan ve Delgado ile farkı 8 sayıya (16-8) çıkaran Pınar Karşıyaka, 5. dakikayı 18-13 üstün geçti. Konuk ekibin 20-20 eşitliği sağladığı periyodu Pınar Karşıyaka, Kuzminskas'ın son hücumda bulduğu basketle 31-27 önde tamamladı.

İlk 5 dakikası 38-38 eşitlikle geçilen ikinci periyotta üstünlüğü ele geçiren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 47-40 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında aradaki farkı 13 sayıya (55-42) çıkaran ev sahibi ekip, 20 sayılık farka (77-57) ulaştığı periyodu 77-60 önde tamamladı.

Son periyotta Eddie ve Sulaimon'la sayılar bulan konuk ekibe karşılık veremeyen ve aradaki farkın azalmasına engel olamayan Pınar Karşıyaka, son dakikaya 3 sayı farkla 90-87 üstün girdi. Pınar Karşıyaka, müsabakadan 95-89 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Özlem Yalman, Semih Vural, Polat Parlak

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 11, McCollum 17, Thomas Akyazılı 4, Vitto Brown 14, Delgado 16, Jaylon Brown 14, Berkan Durmaz 5, Deniz Kılıçlı 7, Kuzminskas 7, Mert Celep, Ali Efe Barış

AYOS Konyaspor Basketbol: Sulaimon 25, Badzim 16, Erkin Şenel 9, Eddie 20, Schilling 7, Hasan Efe Uzun, Nikolov 3, Mert Gizir, Ramazan Tekin 9

1. periyot: 31-27

Devre: 47-40

3. periyot: 77-60

5 faulle çıkan: 39.27 Schilling (AYOS Konyaspor Basketbol)