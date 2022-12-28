Pınar Karşıyaka sahasında Gaziantep Basketbol'u yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u 96-91 mağlup etti.

Karşılaşmaya Dotson, Frankamp ve Muhsin'in basketleriyle etkili başlayan konuk ekip, 6. dakika içinde farkı 13 sayıya çıkardı: 20-7. Farkı 14 sayıya kadar (23-9) yükselten Gaziantep Basketbol, Kenan ve McCollum'un sayılarına rağmen periyodu 32-26 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında McCollum'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka, 14. dakikada Jaylon Brown'un basketiyle 37-35 öne geçtiği periyotta aradaki farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 47-37. Pınar Karşıyaka soyunma odasına 53-48 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Mcintrye ve Frankamp'ın 3 sayılık basketleriyle 58-57 öne geçen konuk ekip, son 2 dakikaya da 69-66 üstün girmesine rağmen periyot 73-73 eşitlikle tamamlandı.

Her iki takımın da basketler bulduğu dördüncü periyotta son 4 dakikaya Pınar Karşıyaka 86-85 önde girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka müsabakadan 96-91 galip ayrıldı.

Müsabakaya 6'da 6 üç sayılık basket isabetiyle başlayan Pınar Karşıyakalı Eric McCollum 43 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla etkili bir oyun sergiledi.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Yiğit Gönültaş

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 13, Jaylon Brown 9, McCollum 43, Vitto Brown 16, Delgado 6, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz 6, Kuzminskas 3, Mert Celep

GAZİANTEP BASKETBOL: Dotson 28, Frankamp 13, Mcintyre 29, Hammonds 7, Muhsin Yaşar 14, Metin Türen, Birkan Batuk, Leon Harun Apaydın, Egbunu

1. PERİYOT: 26-32

DEVRE: 53-48

3. PERİYOT: 73-73