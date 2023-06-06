İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,5075
  • EURO
    23,1652
  • ALTIN
    1357.42
  • BIST100
    5388.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pınar Karşıyaka - Türk Telekom maçının biletleri satışa çıkıyor
Spor

Pınar Karşıyaka - Türk Telekom maçının biletleri satışa çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka'nın, evinde Bursaspor ile oynayacağı müsabakanın biletleri yarın saat 12.00'den itibaren satışa çıkıyor.

IHA6 Haziran 2023 Salı 11:15 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka - Türk Telekom maçının biletleri satışa çıkıyor
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, 8 Haziran Perşembe günü Türk Telekom'u konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın biletleri 7 Haziran Çarşamba günü (yarın) saat 12.00'den itibaren tüm KSK Store'larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store'da, öğrenci biletleri ise maç günü saat 19.00'dan itibaren gişeden satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 480-2000 TL

Tam: 120 TL

Öğrenci: 60 TL

SERİDE TELEKOM 1-0 ÖNDE

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom'a 98-94 kaybederek seride 1-0 geriye düşmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.