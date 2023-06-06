Pınar Karşıyaka - Türk Telekom maçının biletleri satışa çıkıyor

Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, 8 Haziran Perşembe günü Türk Telekom'u konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın biletleri 7 Haziran Çarşamba günü (yarın) saat 12.00'den itibaren tüm KSK Store'larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store'da, öğrenci biletleri ise maç günü saat 19.00'dan itibaren gişeden satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 480-2000 TL

Tam: 120 TL

Öğrenci: 60 TL

SERİDE TELEKOM 1-0 ÖNDE

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom'a 98-94 kaybederek seride 1-0 geriye düşmüştü.