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Spor

Pınar Karşıyaka-Türk Telekom maçının biletleri satışta

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Pınar Karşıyaka'nın, evinde Türk Telekom ile oynayacağı müsabakanın biletleri satışa çıktı.

IHA9 Haziran 2023 Cuma 12:51 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka-Türk Telekom maçının biletleri satışta
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Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Pınar Karşıyaka'nın, evinde Türk Telekom ile oynayacağı müsabakanın biletleri satışa çıktı.

Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final dördüncü maçında Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Müsabakanın biletleri KSK Store'larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store'da, öğrenci biletleri ise bu akşam 18.30'dan itibaren gişede satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VİP: 500-2000 TL

Tam: 130 TL

Öğrenci: 60 TL

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