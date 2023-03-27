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Spor

Pınar Karşıyaka, 4 ay sonra evinde mağlup oldu

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4 ay sonra evinde mağlup oldu.

IHA27 Mart 2023 Pazartesi 10:41 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, 4 ay sonra evinde mağlup oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 22. hafta mücadelesinden önce bu sezon evinde sadece Ekim 2022'de oynanan Tofaş maçında kaybetmişti. O günden sonra iç sahada çıktığı 8 maçı da kazanan Kaf-Kaf, dün oynanan Türk Telekom karşılaşmasıyla 4 ay sonra Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda kaybetti. Böylece yeşil-kırmızılılaar ligde 5 maçlık aradan sonra mağlup olurken bu sezon da 6. yenilgisiyle tanışmış oldu. Zorlu müsabaka sonrasında konuşan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da, "Sezonun belki de en kötü basketbolunu bugünkü maçın ilk yarısında oynadık. Uzun süredir kazanıyorduk. Bu maçı da kazansak belki ilk iki de kalmak için şansımız vardı. Bundan sonra ilk dörtteki mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan yeşil-kırmızılı taraftarların bir bölümü maçın son bölümlerinde oynanan oyundan dolayı takıma tepki gösterdi.

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