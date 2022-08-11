İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2022 Perşembe / 14 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9364
  • EURO
    18,5275
  • ALTIN
    1029.61
  • BIST100
    2868.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pınar Karşıyaka, Vitto Brown'u kadrosuna kattı
Spor

Pınar Karşıyaka, Vitto Brown'u kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 27 yaşındaki Vitto Brown'u renklerine bağladığını duyurdu.

IHA11 Ağustos 2022 Perşembe 22:16 - Güncelleme:
ABONE OL

Pınar Karşıyaka, 27 yaşındaki ABD'li kısa forvet Vitto Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, söz konusu çalışmalar neticesinde geçtiğimiz sezon İspanya'nın Real Betis takımında oynayan ABD'li oyuncu Vitto Brown'u kadrosuna kattı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, 27 yaşındaki kısa forvet oyuncusuna "Hoş geldin" paylaşımı yaptı.

Vitto Brown, geçtiğimiz sezon 11 sayı, 4.3 ribaund ve 0.9 asist ortalaması ile mücadele etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.