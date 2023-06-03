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Spor

Pınar Karşıyaka yarı finalde Türk Telekom ile karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarın karşı karşıya gelecek.

AA3 Haziran 2023 Cumartesi 13:52 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka yarı finalde Türk Telekom ile karşılaşacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarın Ankara'da karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmede ilk 2 maç Ankara'da ve üçüncü karşılaşma İzmir'de yapılacak.

Tarafların ilk 3 maçta finale çıkacak galibiyete ulaşamaması halinde serinin 4. maçı yine İzmir'de oynanacak. Bu karşılaşmada eşitlik olması halinde finale çıkacak ekip, Ankara'da yapılacak 5. karşılaşmada belli olacak.

Sezon içinde iki takım arasında oynanan maçlarda Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı Ankara'da 92-83 ve İzmir'de 85-77 mağlup etmişti.

PLAY-OFF'TA 3. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Rakibiyle daha önce 2 kez play-off'ta karşılaşan Pınar Karşıyaka, bunların birisini kazanırken, birinde kaybetti.

2002-2003 sezonunda play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'la eşleşen Pınar Karşıyaka rakibinin 2-0 gerisinde kalarak play-off'a veda etti.

2020-2021'de ise yine çeyrek finalde Türk Telekom'la karşılaşan yeşil-kırmızılı ekip seriyi 2-1'le geçerek adını yarı finale yazdırdı. O sezon Pınar Karşıyaka forması giyen Tony Taylor ve Semih Erden, 2022-2023'teki seride İzmir temsilcisine rakip olacak.

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