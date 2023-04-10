Pınar Karşıyaka, zirveyi hedefliyor

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında A. Efes'i 98-83 mağlup ederek ligin ilk iki sırası için iddiasını güçlendirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 24. hafta mücadelesinde A. Efes ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılılar 98-83 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Kaf-Kaf, dördüncü sırada yer alan rakibini mağlup ederek üçüncülük koltuğunu sağlamlaştırıp ilk iki iddiasını da güçlendirdi. Karşılaşmadan sonra Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "İlk dört ve daha yukarısı için önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Öte yandan Pınar Karşıyaka, sezonun ilk maçında da A. Efes'i deplasmanda 111-112 mağlup etmeyi başarmıştı.