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Spor

Pınar Karşıyaka'da gidenlerin yeri doldu

Pınar Karşıyaka, yaz transfer döneminde kadro yapılandırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte 5 oyuncu ile yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, kadrosunu da 5 yeni transferle güçlendirdi.

IHA5 Ağustos 2024 Pazartesi 12:02 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'da gidenlerin yeri doldu
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Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada bitiren Pınar Karşıyaka, yeni sezon için şampiyonluk hedefiyle kadro planlaması çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, ilk olarak Furkan Haltalı, Demircan Demir, Witto Brown, Deniz Kılıçlı ve Kelan Martin ile de yollarını ayırdı. Bu süreçte takımı ileriye taşıyacak oyunculara yönelen P. Karşıyaka, Maccabi Tel Aviv'den pivot James Webb, Filou Oostende'den forvet Damien Jefferson, Darüşşafaka'dan forvet Muhsin Yaşar, Bahçeşehir'den pivot Jerry Boutsiele ve oyun kurucu Daron Russell'ı kadrosuna kattı. Böylece 5 oyuncuyla yollarını ayıran Kaf-Kaf, 5 oyuncuyla da takımı güçlendirmiş oldu.

Öte yandan yeşil-kırmızılılarda Jaylon Brown ile Vernon Carey'nin durumu belirsizliğini korumaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu iki oyuncunun takımdaki geleceklerinin netleşmesi bekleniyor.

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