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Spor

Pınar Karşıyaka'da iç transfer hareketliliği! Mert Celep yuvada kaldı

Pınar Karşıyaka, altyapısından yetişen forvet oyuncusu Mert Celep'le yola devam kararı aldı. 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığı öğrenildi.

IHA6 Ağustos 2024 Salı 16:39 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'da iç transfer hareketliliği! Mert Celep yuvada kaldı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadrosunu yapılandırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şu ana kadar dış transferde James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele ve Daron Russell'ı kadrosuna katan İzmir ekibi, iç transferde de atağa geçerek altyapısından yetişen forvet oyuncusu Mert Celep'le yola devam kararı aldı. Yeşil-kırmızılı ekibin 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı formayla Basketbol Süper Ligi'nde 25 maçta süre alan Mert Celep; sahada 7.1 dakika kalmayı başarırken, bu süreçte de 2.5 sayı, 1.3 ribaund ve 0.3 asist ortalamalarını tutturdu.

Öte yandan Kenan Sipahi ve Errick McCollum ile sözleşme imzalayan P. Karşıyaka'nın, Jaylon Brown ve Vernon Carey için nasıl bir yol izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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