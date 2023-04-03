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Spor

Pınar Karşıyaka'dan bir 100 sayı daha

Türkiye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon beşinci kez 100 ve üzeri sayı atan tek takım konumunda bulunuyor.

IHA3 Nisan 2023 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'dan bir 100 sayı daha
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Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 5 maçta 100 ve üzeri sayı atan tek takım konumunda bulunuyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, hafta sonunda karşılaştığı Merkezefendi Belediyesi Basket'i 109-101 mağlup etti. Böylece Kaf-Kaf, bu sezon 5. kez bir maçta 100 sayının üzerinde skor üretmiş oldu. Daha önceki dört maçta yeşil-kırmızılılar, 8. hafta mücadelesinde A. Efes'i 112 sayı, 14. hafta müsabakasında Büyükçekmece'yi 104 sayı, 17. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı103 sayı kaydederek mağlup ederken, 20. hafta karşılaşmasında da Fenerbahçe Beko'yu 102 sayı atarak mağlup etmişti. Bu sonuçlarla birlikte Pınar Karşıyaka, ligdeki tüm takımlar arasında skorda en fazla üç haneli sayıları bulan takım konumunda zirvede yer alıyor.

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