Pınar Karşıyakalı Angel Delgado'dan dev başarı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Play-off yarı finallerinde yoluna dolu dizgin devam ederken yeşil-kırmızılıların Dominikli oyuncusu Angel Delgado, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 28 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar oynanan dört Play-off maçında toplam 70 sayı atarak, maç başına 17,5 sayı ortalamasını yakaladı. Tecrübeli pivot, bu istatistikle Türk Telekom forması giyen Jerian Grant (23,4) ile Fenerbahçeli Johnathan Motley'in (18) ardından en iyi sayı ortalamasına sahip oyuncu konumunda bulunuyor.

Dominikli oyuncu, sezon başında İspanyol temsilcisi Bilbao Basketten Pınar Karşıyaka'ya transfer olmuştu.