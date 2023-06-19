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Spor

Pınar Karşıyaka'nın bu sezonki karnesi! 28 galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, sezonu tüm kulvarlar dahil olmak üzere 28 galibiyetle tamamlama başarısı gösterdi.

IHA19 Haziran 2023 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'nın bu sezonki karnesi! 28 galibiyet
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P. Karşıyaka, sezonu tüm kulvarlar dahil olmak üzere 28 galibiyetle tamamlama başarısı gösterdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, 2 farklı kulvarda mücadele ettiği sezonu noktaladı. Yeşil-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve şampiyonluk play-off maçları olmak üzere oynanan bu 2 kulvarda toplam 47 maça çıktı. Kaf-Kaf bu süreçte Avrupa'da 8 maç oynarken 2 galibiyet 6 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisi, Basketbol Süper Ligi'nde ise normal sezonda 30 maça çıktı ve 21 kez galip gelirken 9 kez de kaybetti. Basketbol Süper Ligi play-off serisinde ise finale kadar yükselen P. Karşıyaka, toplam 9 müsabaka oynadı ve 5 galibiyet 4 mağlubiyete imza atarak sezonu ikinci olarak tamamladı. Böylece Kaf-Kaf, bu sezon tüm kulvarlarda 28 galibiyete imza atarken 18'ini evinde 10'unu ise deplasmanda kazandı.

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